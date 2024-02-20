Делиев Георгий /Юрий/ Саввич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Делиев Савва Васильевич
Мать: Делиева Феодора
Сын: Делиев Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова
Дочь: Коссе Кириакия Георгиевна
Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова
Дочь: Пина Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова
Сын: Делиев Киприон Георгиевич
Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова
Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова
Сын: Делиев Бакака Авраам Георгиевич
Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова
Сын: Делиев Бакака Стефан Георгиевич
Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова
Дочь: Джавлах Гликерия Георгиевна
Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова
Дочь: Феодосия Георгиевна
Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова
Сын: Делиев Бакака Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова
Жена: скрыто настройками приватности