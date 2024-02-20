Делиев Георгий /Юрий/ Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиев Георгий /Юрий/ Саввич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Делиев Савва Васильевич

Мать: Делиева Феодора

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1842

Сын: Делиев Константин Георгиевич

Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Коссе Кириакия Георгиевна

Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пина Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1849

Жена: Тохтамышева Василиса Левтерова

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1856

Сын: Делиев Киприон Георгиевич

Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1857

Сын: Делиев Савва Георгиевич

Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1867

Сын: Делиев Бакака Стефан Георгиевич

Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Джавлах Гликерия Георгиевна

Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Феодосия Георгиевна

Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1874

Сын: Делиев Бакака Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Тохтамышева Василиса Левтерова

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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