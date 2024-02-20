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Делиев Бакака Стефан Георгиевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1867

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич

Мать: Тохтамышева Василиса Левтерова

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1868
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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