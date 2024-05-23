Зарубин Борис Семенович 27.05.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зарубин Борис Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1916

Дата смерти

14.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1887 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1916

Отец: Зарубин Семён

Мать: Зарубина Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарубина (Санаева) Анна Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: Зарубина (Санаева) Анна Михайловна

Бракосочетание
27.02.1947

Жена: Зарубина (Санаева) Анна Михайловна

Запись №557 предположительно ЗАГС Дзержинского района Ленинграда
Рождение ребёнка
10.07.1947

Дочь: Гуреева (Зарубина) Лариса Борисовна

Мать ребёнка: Зарубина (Санаева) Анна Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
14.05.1978
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В возрасте 62 лет. Запись №620 в отдел ЗАГС Ленгорисполкома. Причина атеросклероз сосудов головного мозга. Дзержинский район Ленинграда.

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