Зарубин Борис Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1916
Дата смерти14.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1916
Отец: Зарубин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зарубина (Санаева) Анна Михайловна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
27.02.1947
Запись №557 предположительно ЗАГС Дзержинского района Ленинграда
Рождение ребёнка
10.07.1947
Дочь: Гуреева (Зарубина) Лариса Борисовна
Мать ребёнка: Зарубина (Санаева) Анна Михайловна
Смерть
14.05.1978
В возрасте 62 лет. Запись №620 в отдел ЗАГС Ленгорисполкома. Причина атеросклероз сосудов головного мозга. Дзержинский район Ленинграда.