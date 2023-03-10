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Кутний Иван Михайлович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутний (Неизвестно) Наталья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин-собственник
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
14.01.1893

Сын: Кутний Павел Иванович

Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Наталья Павловна

Сосница, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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