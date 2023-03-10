Кутний Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин-собственник
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
14.01.1893
Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Наталья Павловна
Смерть
Неизвестно