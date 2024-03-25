Степанида Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Ермолай Аверьянович
Мать: Настасья Никифоровна
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-94CR?i=221&wc=M699-GNG%3A224254401%2C234970501%2C235099201&cc=1929530 РС7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-GRSX?i=615&cc=... Показать все
Рождение ребёнка
1798
Сын: Емельян Степанович
Отец ребёнка: Степан Никитич
Нижнее, Торжокский муниципальный район, Тверская область
РС10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-YD4W?i=333&owc=M699-YZ9%3A224254401%2C235329501%3Fcc%3D1929530&wc=M69S-2TL%3A224254401%2C235329501%2C236009301&cc=1929530
Смерть
Неизвестно