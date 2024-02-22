Мирошникова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мирошникова Прасковья Авдеевна
Отец ребёнка: Мирошников Авдей Герасимович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мирошникова Анастасия Авдеевна
Отец ребёнка: Мирошников Авдей Герасимович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Мирошников Матвей Авдеевич
Отец ребёнка: Мирошников Авдей Герасимович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мирошников Капитон Авдеевич
Отец ребёнка: Мирошников Авдей Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно