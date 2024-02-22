Мирошникова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошникова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мирошникова Прасковья Авдеевна

Отец ребёнка: Мирошников Авдей Герасимович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мирошникова Анастасия Авдеевна

Отец ребёнка: Мирошников Авдей Герасимович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Мирошников Матвей Авдеевич

Отец ребёнка: Мирошников Авдей Герасимович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мирошников Капитон Авдеевич

Отец ребёнка: Мирошников Авдей Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирошников Авдей Герасимович

Смерть
Неизвестно
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