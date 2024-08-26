Чернавина (Мелкова) Мария Сергеевна 1793 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернавина (Мелкова) Мария Сергеевна

Место рождения

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Мелков Сергей Филиппович

Мать: Мелкова (Ячменева) Анна Петровна

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Бракосочетание
22.05.1814 ст.

Муж: Чернавин Леонтий Митрофанович

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Верхотурье, Покровский собор
Рождение ребёнка
09.05.1815 ст.

Дочь: Чернавина Антонида Леонтьевна

Отец ребёнка: Чернавин Леонтий Митрофанович

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1816 ст.

Дочь: Чернавина Серафима Леонтьевна

Отец ребёнка: Чернавин Леонтий Митрофанович

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Покровский собор
Смерть
Неизвестно

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