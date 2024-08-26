Чернавина (Мелкова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Бракосочетание
22.05.1814 ст.
Верхотурье, Покровский собор
Рождение ребёнка
09.05.1815 ст.
Дочь: Чернавина Антонида Леонтьевна
Отец ребёнка: Чернавин Леонтий Митрофанович
Рождение ребёнка
20.07.1816 ст.
Дочь: Чернавина Серафима Леонтьевна
Отец ребёнка: Чернавин Леонтий Митрофанович
Покровский собор
Смерть
Неизвестно