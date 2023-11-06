Гуторов Валентин Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуторов Валентин Фёдорович

Гуторов Валентин Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуторова Людмила Валентиновна

Мать ребёнка: Гуторова (Наумова) Евгения Валериановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанцева (Гуторова) Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Гуторова (Наумова) Евгения Валериановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.