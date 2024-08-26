Обручева Федосья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Обручев Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Обручева) Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Обручев Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Обручева) Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Обручев Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Обручева) Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Обручев Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Обручева) Агафья Фёдоровна
Отец ребёнка: Обручев Фёдор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно