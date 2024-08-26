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Обручева Федосья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обручев Фёдор Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Обручев Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Обручев Фёдор Дмитриевич

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Обручева) Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Обручев Фёдор Дмитриевич

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Обручева) Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Обручев Фёдор Дмитриевич

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Обручева) Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Обручев Фёдор Дмитриевич

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Обручева) Агафья Фёдоровна

Отец ребёнка: Обручев Фёдор Дмитриевич

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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