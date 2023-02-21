Кириллов Афанасий Тимофеевич (Матвеевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириллов Матвей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1878
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириллова Наталья Романовна
Рождение ребёнка
07.05.1885 ст.
Сын: Кириллов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Кириллова Наталья Романовна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Агрипина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно