Кириллов Афанасий Тимофеевич (Матвеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Афанасий Тимофеевич (Матвеевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириллов Матвей Ермолаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова Наталья Романовна

Рождение ребёнка
07.05.1885 ст.

Сын: Кириллов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Кириллова Наталья Романовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Наталья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Агрипина Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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