Степанова (Яковлева) Наталья Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1973
Отец: Яковлев Леонид
Мать: Матвеева Феня
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Степанова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Степанов Григорий
Рождение ребёнка
06.03.?
Сын: Степанов Денис Григорьевич
Отец ребёнка: Степанов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Григорий