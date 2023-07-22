Степанова (Яковлева) Наталья Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Яковлева) Наталья Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1973

Отец: Яковлев Леонид

Мать: Матвеева Феня

Рождение ребёнка
2003

Дочь: Степанова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Степанов Григорий

Рождение ребёнка
06.03.?

Сын: Степанов Денис Григорьевич

Отец ребёнка: Степанов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Григорий

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