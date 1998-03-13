Озорина Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1915
Дата смерти13.03.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.1940
Дочь: Уткина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Озорин Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1941
Отец ребёнка: Озорин Николай Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.08.1949
Сын: Озорин Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Озорин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1998