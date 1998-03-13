Озорина Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озорина Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1915

Дата смерти

13.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1940

Дочь: Уткина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Озорин Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1941

Сын: Озорин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Озорин Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.08.1949

Сын: Озорин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Озорин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озорин Николай Иванович

Смерть
13.03.1998
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