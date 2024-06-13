Старостин Филипп Ефимович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
29.10.1857
Сын: Старостин Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Старостина Евдокия Андрияновна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Старостина Евдокия Андрияновна
Рождение ребёнка
04.07.1869
Дочь: (Старостина) Ольга Филипповна
Мать ребёнка: Старостина Евдокия Андрияновна
Смерть
Неизвестно