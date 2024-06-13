Старостин Филипп Ефимович 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Старостин Филипп Ефимович

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Старостин Ефим Евсеевич

Мать: Старостина Варвара Савельевна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.10.1857

Сын: Старостин Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Старостина Евдокия Андрияновна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Старостин Фёдор Филиппов

Мать ребёнка: Старостина Евдокия Андрияновна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.07.1869

Дочь: (Старостина) Ольга Филипповна

Мать ребёнка: Старостина Евдокия Андрияновна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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