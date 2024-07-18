Spencer Harlan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Spencer Harlan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.12.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Dumler) Agnes /David/

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Dumler) Agnes /David/

Бракосочетание
18.08.1929

Жена: (Dumler) Agnes /David/

Смерть
02.12.1955

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