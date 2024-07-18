Spencer Harlan
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.12.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Dumler) Agnes /David/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Dumler) Agnes /David/
Бракосочетание
18.08.1929
Жена: (Dumler) Agnes /David/
Смерть
02.12.1955