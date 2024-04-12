Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванович

Место рождения

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1720

Дата смерти

После 1766

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Вычислено 1690 г.р.

Жена

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Вычислено 1747 г.р.
Вычислено 1750 г.р.
Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1763 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720

Отец: Иван Иванович

Мать: Васса Павловна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1745

Жена: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1747

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1750

Сын: Борис Иванович

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1766
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