Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1720
Дата смертиПосле 1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720
Отец: Иван Иванович
Мать: Васса Павловна
Бракосочетание
До 1745
Жена: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1747
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1750
Сын: Борис Иванович
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1766