Лысенко Анна Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Анна Сильвестровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1880

Дочь: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна

Отец ребёнка: Лысенко Климентий Федорович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-55LL?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XCM-VB56
Смерть
Неизвестно

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