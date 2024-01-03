Лысенко Анна Сильвестровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1880
Дочь: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна
Отец ребёнка: Лысенко Климентий Федорович
Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-55LL?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XCM-VB56
Смерть
Неизвестно