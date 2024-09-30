Хювёнен (Олонен) Екатерина Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.04.1901
Рождение ребёнка
13.08.1902
Отец ребёнка: Хювёнен Иван Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1904
Отец ребёнка: Хювёнен Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1906
Отец ребёнка: Хювёнен Иван Иванович
Рождение ребёнка
31.07.1910
Сын: Хювёнен Александр Иванович
Отец ребёнка: Хювёнен Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1913
Сын: Хювёнен Петр-Роберт Иванович
Отец ребёнка: Хювёнен Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1915
Отец ребёнка: Хювёнен Иван Иванович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Хювёнен Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1920
Дочь: (Хювёнен) Хильма Ивановна
Отец ребёнка: Хювёнен Иван Иванович
Смерть
Неизвестно