Хювёнен (Олонен) Екатерина Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хювёнен (Олонен) Екатерина Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.04.1901

Муж: Хювёнен Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1902

Сын: Хювёнен Иван Иванович

Отец ребёнка: Хювёнен Иван Иванович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1904

Сын: Хювёнен Адам Иванович

Отец ребёнка: Хювёнен Иван Иванович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1906

Сын: Хювёнен Вяйнё Иванович

Отец ребёнка: Хювёнен Иван Иванович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1910

Сын: Хювёнен Александр Иванович

Отец ребёнка: Хювёнен Иван Иванович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1913

Сын: Хювёнен Петр-Роберт Иванович

Отец ребёнка: Хювёнен Иван Иванович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1915

Сын: Хювёнен Виктор Иванович

Отец ребёнка: Хювёнен Иван Иванович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Хювёнен Николай Иванович

Отец ребёнка: Хювёнен Иван Иванович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1920

Дочь: (Хювёнен) Хильма Ивановна

Отец ребёнка: Хювёнен Иван Иванович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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