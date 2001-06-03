Козинова (Алимова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1931
Дата смерти03.06.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1952
Сын: Козинов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Козинов Василий Владимирович
Бракосочетание
25.08.1952
Рождение ребёнка
12.04.1959
Дочь: Торхова (Козинова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Козинов Василий Владимирович
Смерть
03.06.2001