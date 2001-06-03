Козинова (Алимова) Анна Ивановна 16.03.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козинова (Алимова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1931

Дата смерти

03.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1952

Сын: Козинов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Козинов Василий Владимирович

Бракосочетание
25.08.1952

Муж: Козинов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
12.04.1959

Дочь: Торхова (Козинова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Козинов Василий Владимирович

Смерть
03.06.2001

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