Козинов Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1926
Дата смерти01.11.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1926
Отец: Козинов Владимир
Мать: Козинова Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1952
Сын: Козинов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Козинова (Алимова) Анна Ивановна
Бракосочетание
25.08.1952
Рождение ребёнка
12.04.1959
Дочь: Торхова (Козинова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Козинова (Алимова) Анна Ивановна
Смерть
01.11.2001