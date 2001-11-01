Козинов Василий Владимирович 15.08.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козинов Василий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1926

Дата смерти

01.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1926

Отец: Козинов Владимир

Мать: Козинова Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1952

Сын: Козинов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Козинова (Алимова) Анна Ивановна

Бракосочетание
25.08.1952

Жена: Козинова (Алимова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1959

Дочь: Торхова (Козинова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Козинова (Алимова) Анна Ивановна

Смерть
01.11.2001

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