Чернакова (--) Варвара Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.05.1830
Дочь: Чернакова Елена Карповна
Отец ребёнка: Чернаков Карп Федорович
Рождение ребёнка
03.09.1831
Дочь: Чернакова Харитина Карповна
Отец ребёнка: Чернаков Карп Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно