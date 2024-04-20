Чернакова (--) Варвара Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернакова (--) Варвара Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1830

Дочь: Чернакова Елена Карповна

Отец ребёнка: Чернаков Карп Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.09.1831

Дочь: Чернакова Харитина Карповна

Отец ребёнка: Чернаков Карп Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернаков Карп Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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