Анна Савельева
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1740
ВОЛХОВИЦЫ МК-1762 03.02.1762 Деревни Боранкова крестьянский сын отрок Прохор Яковлев з церковнической бежецкаго уезда села волковиц дьячесовой дочерью девкою Анной Савиной дочерью первым браком ПЛОТА... Показать все
Бракосочетание
03.02.1762
Муж: Прохор Яковлев
Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1762 03.02.1762 Деревни Боранкова крестьянский сын отрок Прохор Яковлев з церковнической бежецкаго уезда села волковиц дьячесовой дочерью девкою Анной Савиной дочерью первым браком
Место жительства
Неизвестно
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно