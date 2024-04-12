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Анна Савельева

Место рождения

Волково, Бежецкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Бежецкий уезд, Тверская губерния
ВОЛХОВИЦЫ МК-1762 03.02.1762 Деревни Боранкова крестьянский сын отрок Прохор Яковлев з церковнической бежецкаго уезда села волковиц дьячесовой дочерью девкою Анной Савиной дочерью первым браком ПЛОТА... Показать все
Бракосочетание
03.02.1762

Муж: Прохор Яковлев

Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1762 03.02.1762 Деревни Боранкова крестьянский сын отрок Прохор Яковлев з церковнической бежецкаго уезда села волковиц дьячесовой дочерью девкою Анной Савиной дочерью первым браком
Место жительства
Неизвестно
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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