Селявина Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селявин Яков Архипов
Рождение ребёнка
29.08.1871
Отец ребёнка: Селявин Яков Архипов
Рождение ребёнка
23.02.1873
Дочь: Скороходова(Селявина) (Селявина) Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Селявин Яков Архипов
Рождение ребёнка
12.02.1875
Отец ребёнка: Селявин Яков Архипов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.05.1877
Дочь: (Селявина) Елена Яковлева
Отец ребёнка: Селявин Яков Архипов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно