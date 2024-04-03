Селявина Мария Никитична 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСелявина Мария Никитична

Селявина Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Яков Архипов

Рождение ребёнка
29.08.1871

Сын: Селявин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Селявин Яков Архипов

Рождение ребёнка
23.02.1873

Дочь: Скороходова(Селявина) (Селявина) Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Селявин Яков Архипов

Рождение ребёнка
12.02.1875

Сын: Селявин Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Селявин Яков Архипов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.05.1877

Дочь: (Селявина) Елена Яковлева

Отец ребёнка: Селявин Яков Архипов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.