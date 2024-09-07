Соболевский Лука Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Соболевский Терентий Панфилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соболевская -- Дарья
Бракосочетание
14.01.1825
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
чингис
Рождение ребёнка
14.01.1831
Дочь: Соболевская Ксения Лукиновна
Мать ребёнка: Соболевская -- Дарья
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно