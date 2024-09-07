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Соболевский Лука Терентьевич

Место рождения

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Соболевский Терентий Панфилович

Мать: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболевская -- Дарья

Бракосочетание
14.01.1825

Жена: Соболевская (Чернакова) Парасковья Фоминовна

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
чингис
Рождение ребёнка
14.01.1831

Дочь: Соболевская Ксения Лукиновна

Мать ребёнка: Соболевская -- Дарья

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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