Владимиров Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Владимиров Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1915
Сын: Владимиров Иван Андреевич
Мать ребёнка: Владимирова (Сырцова) Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Владимиров Степан Андреевич
Мать ребёнка: Владимирова (Сырцова) Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
15.06.1920
Дочь: Таран (Владимирова) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Владимирова (Сырцова) Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Фролова (Владимирова) Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Владимирова (Сырцова) Анастасия Прокофьевна
Смерть
Неизвестно