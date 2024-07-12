Владимиров Андрей Владимирович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Владимиров Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимиров Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1915

Сын: Владимиров Иван Андреевич

Мать ребёнка: Владимирова (Сырцова) Анастасия Прокофьевна

Лосево, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Владимиров Степан Андреевич

Мать ребёнка: Владимирова (Сырцова) Анастасия Прокофьевна

Лосево, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1920

Дочь: Таран (Владимирова) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Владимирова (Сырцова) Анастасия Прокофьевна

Лосево, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Фролова (Владимирова) Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Владимирова (Сырцова) Анастасия Прокофьевна

Лосево, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно

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