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Lahe (Jaanson) Jaan

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Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

25.06.1931

Дата смерти

14.06.2006

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1931

Отец: Lahe (Jaanson) Andreas

Мать: Lahe (Õun) Salme

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lahe Jaan

Мать ребёнка: Lahe (Peterson) Helja

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Lahe) Jana

Мать ребёнка: Lahe (Peterson) Helja

Бракосочетание
05.09.1968

Жена: Lahe (Peterson) Helja

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
14.06.2006
Таллин, Эстонская ССР

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