Lahe (Jaanson) Jaan
Место рождения
Дата рождения25.06.1931
Дата смерти14.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1931
Отец: Lahe (Jaanson) Andreas
Мать: Lahe (Õun) Salme
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Lahe Jaan
Мать ребёнка: Lahe (Peterson) Helja
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Lahe) Jana
Мать ребёнка: Lahe (Peterson) Helja
Бракосочетание
05.09.1968
Жена: Lahe (Peterson) Helja
Смерть
14.06.2006