Таран Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таран Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Таран Михаил Якимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таран (Савченко) Устина Назаровна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Таран Яким Яковлевич

Мать ребёнка: Таран (Савченко) Устина Назаровна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Таран Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Таран (Савченко) Устина Назаровна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: (Таран) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Таран (Савченко) Устина Назаровна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Таран Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Таран (Савченко) Устина Назаровна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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