Таран Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Таран Михаил Якимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Таран Яким Яковлевич
Мать ребёнка: Таран (Савченко) Устина Назаровна
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Таран (Савченко) Устина Назаровна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: (Таран) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Таран (Савченко) Устина Назаровна
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Таран (Савченко) Устина Назаровна
Смерть
Неизвестно