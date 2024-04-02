Ахсанова Махижамал Ахсан кызы
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Ахмадиев Сабит Ахмади улы
Рождение ребёнка
20.01.1858
Дочь: Сабитова Габида Сабит кызы
Отец ребёнка: Ахмадиев Сабит Ахмади улы
Рождение ребёнка
06.02.1869
Дочь: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы
Отец ребёнка: Ахмадиев Сабит Ахмади улы
Рождение ребёнка
20.05.1871
Дочь: Сабитова Фатима Сабит кызы
Отец ребёнка: Ахмадиев Сабит Ахмади улы
Рождение ребёнка
09.04.1875
Дочь: Сабитова Гульжамал Сабит кызы
Отец ребёнка: Ахмадиев Сабит Ахмади улы
Рождение ребёнка
07.11.1878
Дочь: Сабитова Гильмижамал Сабит кызы
Отец ребёнка: Ахмадиев Сабит Ахмади улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно