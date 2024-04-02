Ахсанова Махижамал Ахсан кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхсанова Махижамал Ахсан кызы

Ахсанова Махижамал Ахсан кызы

Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Сын: Сабитов Габид Сабит улы

Отец ребёнка: Ахмадиев Сабит Ахмади улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1858

Дочь: Сабитова Габида Сабит кызы

Отец ребёнка: Ахмадиев Сабит Ахмади улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1869

Дочь: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы

Отец ребёнка: Ахмадиев Сабит Ахмади улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.05.1871

Дочь: Сабитова Фатима Сабит кызы

Отец ребёнка: Ахмадиев Сабит Ахмади улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1875

Дочь: Сабитова Гульжамал Сабит кызы

Отец ребёнка: Ахмадиев Сабит Ахмади улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1878

Дочь: Сабитова Гильмижамал Сабит кызы

Отец ребёнка: Ахмадиев Сабит Ахмади улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмадиев Сабит Ахмади улы

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close