Анастасия Максимовна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Максим Лаврентьевич
Мать: Анисья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Филатович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Терехин Семен Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Филатович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Терехин Кузьма Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Филатович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Терехин Тимофей Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Филатович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Терехин Федот Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Филатович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Терехин Митрофан Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Филатович
Смерть
Неизвестно