Анастасия Максимовна 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анастасия Максимовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Максим Лаврентьевич

Мать: Анисья Трофимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Филатович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Терехин Семен Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Филатович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Сын: Терехин Кузьма Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Филатович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Терехин Тимофей Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Филатович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Терехин Федот Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Филатович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Терехин Митрофан Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Филатович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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