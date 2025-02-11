Пётр Амплеев 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Амплеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1854, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Алексей Иванов Амплей Иванов / Алексей Иванов1829 г.р.
Мать
Ирина Семёнова1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Алексей Иванов Амплей Иванов / Алексей Иванов

Мать: Ирина Семёнова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

49

Смерть
Неизвестно

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