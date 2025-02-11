Пётр Амплеев
мужской, родился 1854, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАлексей Иванов Амплей Иванов / Алексей Иванов1829 г.р.
МатьИрина Семёнова1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно