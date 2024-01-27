Селезнева Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Данила Филиппович

Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Филипп Петрович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Кондрат Филиппович

Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Филипп Петрович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1862

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Иван Филиппович

Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Филипп Петрович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
01.01.1871

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Василий Vasillii Филиппович Filipovich

Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Филипп Петрович

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Selezneyev Siliznoff Филипп Петрович

Смерть
Неизвестно
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