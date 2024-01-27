Селезнева Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение ребёнка
1849
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Данила Филиппович
Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Филипп Петрович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Кондрат Филиппович
Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Филипп Петрович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1862
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Иван Филиппович
Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Филипп Петрович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
01.01.1871
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Василий Vasillii Филиппович Filipovich
Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Филипп Петрович
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно