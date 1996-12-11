Каратунов Анатолий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.2020
Дочь: Каратунова Милана Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.2023
Сын: Каратунов Руслан Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности