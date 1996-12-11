Каратунов Анатолий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратунов Анатолий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.2020

Дочь: Каратунова Милана Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.2023

Сын: Каратунов Руслан Анатольевич

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Бракосочетание
Неизвестно

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