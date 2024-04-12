Лукьяненко Трофим Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Лукьяненко Федор Данилович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лукьяненко Терентий Трофимович
Мать ребёнка: Лукьяненко Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лукьяненко Иван Трофимович
Мать ребёнка: Лукьяненко Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лукьяненко Кондрат Трофимович
Мать ребёнка: Лукьяненко Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Тришина Параскева Трофимовна
Мать ребёнка: Лукьяненко Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Лукьяненко Никита Трофимович
Мать ребёнка: Лукьяненко Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Курчина Агриппина Трофимовна
Мать ребёнка: Лукьяненко Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1868
Бракосочетание
До 1868
Жена: Лукьяненко Неизвестно
Смерть
Неизвестно