Лукьяненко Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Лукьяненко Терентий Трофимович

Отец ребёнка: Лукьяненко Трофим Федорович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лукьяненко Иван Трофимович

Отец ребёнка: Лукьяненко Трофим Федорович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лукьяненко Кондрат Трофимович

Отец ребёнка: Лукьяненко Трофим Федорович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Тришина Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Лукьяненко Трофим Федорович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лукьяненко Никита Трофимович

Отец ребёнка: Лукьяненко Трофим Федорович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Курчина Агриппина Трофимовна

Отец ребёнка: Лукьяненко Трофим Федорович

Казачье, Сумська область
Бракосочетание
До 1868

Муж: Лукьяненко Трофим Федорович

Казачье, Сумська область
Смерть
Неизвестно