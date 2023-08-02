Лукьяненко Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лукьяненко Терентий Трофимович
Отец ребёнка: Лукьяненко Трофим Федорович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лукьяненко Иван Трофимович
Отец ребёнка: Лукьяненко Трофим Федорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лукьяненко Кондрат Трофимович
Отец ребёнка: Лукьяненко Трофим Федорович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Тришина Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Лукьяненко Трофим Федорович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Лукьяненко Никита Трофимович
Отец ребёнка: Лукьяненко Трофим Федорович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Курчина Агриппина Трофимовна
Отец ребёнка: Лукьяненко Трофим Федорович
Бракосочетание
До 1868
Смерть
Неизвестно