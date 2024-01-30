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Кармадонова Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.2017

Дочь: Кармадонова Дарина Александровна

Отец ребёнка: Кармадонов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
23.02.2019

Дочь: Кармадонова Алина Александровна

Отец ребёнка: Кармадонов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
14.08.2020

Дочь: Кармадонова Диана Александровна

Отец ребёнка: Кармадонов Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кармадонов Александр Сергеевич

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