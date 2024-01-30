Кармадонова Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.2017
Дочь: Кармадонова Дарина Александровна
Отец ребёнка: Кармадонов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
23.02.2019
Дочь: Кармадонова Алина Александровна
Отец ребёнка: Кармадонов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
14.08.2020
Дочь: Кармадонова Диана Александровна
Отец ребёнка: Кармадонов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно