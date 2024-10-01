Егор Петров
Место рожденияБольшая Кульга
Дата рожденияОколо 1715
Дата смерти27.05.1798 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Петр Михайлов
Мать: Наталья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Лукерья Егорова
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Смерть
27.05.1798 ст.
Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)