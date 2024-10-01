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Егор Петров

Место рождения

Большая Кульга

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

27.05.1798 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1691 г.р.

Мать

Около 1691 г.р.

Жена

Около 1720 г.р.

Дети

Около 1743 г.р.

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Петр Михайлов

Мать: Наталья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Лукерья Егорова

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Смерть
27.05.1798 ст.
Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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