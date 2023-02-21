Мосюк Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосюк Мария Петровна

Мосюк Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1899

Дочь: Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Мосюк Пётр Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосюк Савва Петрович

Отец ребёнка: Мосюк Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колот Мо (а) Петровна

Отец ребёнка: Мосюк Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосюк Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосюк Сергей Петрович

Отец ребёнка: Мосюк Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close