Мосюк Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1899
Дочь: Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Мосюк Пётр Васильевич
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосюк Савва Петрович
Отец ребёнка: Мосюк Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колот Мо (а) Петровна
Отец ребёнка: Мосюк Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мосюк Пётр Васильевич
Смерть
Неизвестно