Иустина Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти23.03.1816 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Никифор Никифоров
Мать: Ирина Касьянова
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 15 лет.
Бракосочетание
До 1765
Муж: Кондрат Иванов
Место жительства
1765
Исповедная роспись. 23 года.
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Ирина Кондратьева
Отец ребёнка: Кондрат Иванов
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Феврония Кондратьева
Отец ребёнка: Кондрат Иванов
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Митрофан Кондратьев
Отец ребёнка: Кондрат Иванов
Место жительства
1775
Исповедная роспись. Указано 34 года.
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Евфимия Кондратьева
Отец ребёнка: Кондрат Иванов
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Леонтий Кондратьев
Отец ребёнка: Кондрат Иванов
Место жительства
1785
Исповедная роспись. 25 лет.
Упоминание
1791
Исповедная роспись. 52 года.
Место жительства
1800
Исповедная роспись. 59 лет.
Рождение ребёнка
До 1805
Дочь: Луканина Татьяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондрат Иванов
Смерть
23.03.1816 ст.
От старости. 74 года.