Иустина Никифорова Около 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иустина Никифорова

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

23.03.1816 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Никифор Никифоров

Мать: Ирина Касьянова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 15 лет.
Бракосочетание
До 1765

Муж: Кондрат Иванов

Место жительства
1765
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 23 года.
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Ирина Кондратьева

Отец ребёнка: Кондрат Иванов

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Феврония Кондратьева

Отец ребёнка: Кондрат Иванов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Митрофан Кондратьев

Отец ребёнка: Кондрат Иванов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Указано 34 года.
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Евфимия Кондратьева

Отец ребёнка: Кондрат Иванов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Леонтий Кондратьев

Отец ребёнка: Кондрат Иванов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 25 лет.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 52 года.
Место жительства
1800
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 59 лет.
Рождение ребёнка
До 1805

Дочь: Луканина Татьяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондрат Иванов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
23.03.1816 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости. 74 года.

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