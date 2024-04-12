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Луканина Татьяна Кондратьевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

01.04.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Муж

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: Кондрат Иванов

Мать: Иустина Никифорова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.01.1825 ст.

Муж: Луканин Иван Стефанович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Кирилл Гаврилов, Захар Гаврилов, Яков Алексеев - из Леднево, Иван Васильев из Кивгоды.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Упоминание
23.05.1840 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Леонтия, сына Никифора Васильева Ганькова и жены его Анны Стефановой.
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Восприемник
01.08.1841 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Матвея, сына Василия Ганькова и жены его Анны Стефановой.
Упоминание
29.07.1848 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Евдокии Спиридоновны Майорской.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862 года.
Смерть
01.04.1876 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости.
Похороны
03.04.1876 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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