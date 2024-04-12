Луканина Татьяна Кондратьевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1805
Дата смерти01.04.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805
Отец: Кондрат Иванов
Мать: Иустина Никифорова
Бракосочетание
26.01.1825 ст.
Свидетели: Кирилл Гаврилов, Захар Гаврилов, Яков Алексеев - из Леднево, Иван Васильев из Кивгоды.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Упоминание
23.05.1840 ст.
Крестная мать Леонтия, сына Никифора Васильева Ганькова и жены его Анны Стефановой.
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Восприемник
01.08.1841 ст.
Крестная мать Матвея, сына Василия Ганькова и жены его Анны Стефановой.
Упоминание
29.07.1848 ст.
Крестная мать Евдокии Спиридоновны Майорской.
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862 года.
Смерть
01.04.1876 ст.
От старости.
Похороны
03.04.1876 ст.