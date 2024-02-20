Корсун Евстафий Захарович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1893
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.05.1915
Сын: Корсун Никита Евстафьевич
Мать ребёнка: Корсун Наталья Ефимовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-10,м/к-1915г.,лист-70,зап.-31.
Рождение ребёнка
22.04.1917
Дочь: Александра Евстафьевна
Мать ребёнка: Корсун Наталья Ефимовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-10,м/к-1917г.,лист-145,зап.-9.
Бракосочетание
До 1917
Жена: Корсун Наталья Ефимовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.11.1918
Сын: Корсун Домиан Евстафьевич
Мать ребёнка: Корсун Наталья Ефимовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1918г.,лист-27,зап.-52.
Смерть
Неизвестно