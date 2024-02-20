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Корсун Евстафий Захарович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Корсун Захарий Стефанович

Мать: Корсун Акилина Яковлевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.05.1915

Сын: Корсун Никита Евстафьевич

Мать ребёнка: Корсун Наталья Ефимовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-10,м/к-1915г.,лист-70,зап.-31.
Рождение ребёнка
22.04.1917

Дочь: Александра Евстафьевна

Мать ребёнка: Корсун Наталья Ефимовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-10,м/к-1917г.,лист-145,зап.-9.
Бракосочетание
До 1917

Жена: Корсун Наталья Ефимовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.11.1918

Сын: Корсун Домиан Евстафьевич

Мать ребёнка: Корсун Наталья Ефимовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1918г.,лист-27,зап.-52.
Смерть
Неизвестно
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