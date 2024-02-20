Корсун Никита Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Никита Евстафьевич

Корсун Никита Евстафьевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

26.05.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1915

Отец: Корсун Евстафий Захарович

Мать: Корсун Наталья Ефимовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-10,м/к-1915г.,лист-70,зап.-31.
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсун Антонина Илларионовна

УССР Харьковская обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1938

Жена: Корсун Антонина Илларионовна

УССР Харьковская обл.,Изюмский рн слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсун Антонина Илларионовна

УССР Харьковская обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close