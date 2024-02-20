Корсун Никита Евстафьевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения26.05.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
26.05.1915
Отец: Корсун Евстафий Захарович
Мать: Корсун Наталья Ефимовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-10,м/к-1915г.,лист-70,зап.-31.
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корсун Антонина Илларионовна
УССР Харьковская обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1938
УССР Харьковская обл.,Изюмский рн слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корсун Антонина Илларионовна
УССР Харьковская обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно