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Аралин Иван Степанов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Аралин Степан Аверьянов

Мать: Аралина Марфа Семенова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аралина (Кудашева) Василиса Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Аралин Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Аралина (Кудашева) Василиса Никифорова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Аралина) Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Аралина (Кудашева) Василиса Никифорова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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