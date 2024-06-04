Аралин Иван Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Аралин Степан Аверьянов
Мать: Аралина Марфа Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Аралина (Кудашева) Василиса Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Аралина) Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Аралина (Кудашева) Василиса Никифорова
Смерть
После 1850