Евплова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евплова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евплов (Дырдин) Михаил

Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Евплова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Евплов (Дырдин) Михаил

Ревизская сказка 1835 https://yandex.ru/archive/catalog/a24c0d02-31aa-4131-9b70-49a72dad9348/56 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №687, опись №2, дело №1643, стр. 56
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Евлова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Евплов (Дырдин) Михаил

Ревизская сказка 1835 https://yandex.ru/archive/catalog/a24c0d02-31aa-4131-9b70-49a72dad9348/56 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №687, опись №2, дело №1643, стр. 56
Рождение ребёнка
1836

Сын: Евплов Карп Михайлович

Отец ребёнка: Евплов (Дырдин) Михаил

https://yandex.ru/archive/catalog/8d9c5385-3348-4f98-bb82-f9e3b4c5afcf/973
Рождение ребёнка
12.03.1841

Сын: Дырдин Савва (Савинъ) Михайлович

Отец ребёнка: Евплов (Дырдин) Михаил

Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
https://yandex.ru/archive/catalog/2e9604f9-3a2b-4339-bb72-12c9157c89d1/494 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №595, опись №1, дело №1, стр. 494
Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Дочь: Дырдина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Евплов (Дырдин) Михаил

Смерть
1863
https://yandex.ru/archive/catalog/fc0fb178-f2b1-4b1b-8014-634de9f54cb6/123

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