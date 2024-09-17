Евплова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смерти1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Евплова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Евплов (Дырдин) Михаил
Ревизская сказка 1835 https://yandex.ru/archive/catalog/a24c0d02-31aa-4131-9b70-49a72dad9348/56 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №687, опись №2, дело №1643, стр. 56
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Евлова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Евплов (Дырдин) Михаил
Ревизская сказка 1835 https://yandex.ru/archive/catalog/a24c0d02-31aa-4131-9b70-49a72dad9348/56 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №687, опись №2, дело №1643, стр. 56
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Евплов (Дырдин) Михаил
https://yandex.ru/archive/catalog/8d9c5385-3348-4f98-bb82-f9e3b4c5afcf/973
Рождение ребёнка
12.03.1841
Сын: Дырдин Савва (Савинъ) Михайлович
Отец ребёнка: Евплов (Дырдин) Михаил
Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
https://yandex.ru/archive/catalog/2e9604f9-3a2b-4339-bb72-12c9157c89d1/494 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №595, опись №1, дело №1, стр. 494
Рождение ребёнка
Вычислено 1859
Дочь: Дырдина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Евплов (Дырдин) Михаил
Смерть
1863
https://yandex.ru/archive/catalog/fc0fb178-f2b1-4b1b-8014-634de9f54cb6/123