Бухлов Федор Ефимович
Место рождения
Дата рождения01.01.1866 ст.
Дата смерти08.01.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
01.01.1866 ст.
дата крещения - 01.01.1866 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Ефим Феофанович [Бабишкин] и девица Сигклитикия Иеремеевна... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 4 34 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные ро... Показать все
Восприемник
10.07.1878 ст.
Восприемник у Бухловой Марии Ефимовны
Восприемник
19.05.1879 ст.
Восприемник у Бухлова Алексея Ефимовича
Смерть
08.01.1907 ст.
Москва, город федерального значения Москва
дата погребения - 21.01.1907 место смерти - г. Москва возраст - 39 причина - от чахотки Источник: ЦГА Москвы, фонд №2122, опись №2, дело №5, стр. 208 МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ИВАНОВСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ... Показать все