Марченко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Николай

Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Татьяна Васильевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Татьяна Васильевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко Татьяна Васильевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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