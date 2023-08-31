Журавлева (Бородько) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Бородько) Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1954

Отец: Бородько Павел Григорьевич

Мать: Бородько (Иванкова) Мария Ипатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлёв Юрий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
10.07.1975

Дочь: Чижманова (Журавлёва) Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Журавлёв Юрий Андреевич

Рождение ребёнка
26.11.1975

Дочь: Журавлёва Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Журавлёв Юрий Андреевич

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