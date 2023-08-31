Журавлева (Бородько) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
10.07.1975
Дочь: Чижманова (Журавлёва) Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Журавлёв Юрий Андреевич
Рождение ребёнка
26.11.1975
Дочь: Журавлёва Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Журавлёв Юрий Андреевич