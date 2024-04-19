Маточкина Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1895 ст.
Дочь: Соловьева (Маточкина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Маточкин Андрей Иванович
Русский Ноледур, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно