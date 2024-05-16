Баранов Семен Платонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Баранов Семен Платонович

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова (Ульянова) Анна Ефимовна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.11.1847 ст.

Дочь: (Баранова) Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Баранова (Ульянова) Анна Ефимовна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.05.1850 ст.

Сын: Баранов Иван Семенович

Мать ребёнка: Баранова (Ульянова) Анна Ефимовна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.01.1852 ст.

Дочь: (Баранова) Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Баранова (Ульянова) Анна Ефимовна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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