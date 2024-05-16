Баранов Семен Платонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1847 ст.
Дочь: (Баранова) Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Баранова (Ульянова) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
25.05.1850 ст.
Мать ребёнка: Баранова (Ульянова) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
09.01.1852 ст.
Дочь: (Баранова) Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Баранова (Ульянова) Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно