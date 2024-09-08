Наталья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847 ст.

Дата смерти

30.01.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Данилов

Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1870 ст.

Сын: Авраамий Васильев

Отец ребёнка: Василий Данилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
29.09.1871 ст.

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Данилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.03.1873 ст.

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Данилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1878 ст.

Сын: Грудцов Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Данилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1880 ст.

Сын: Грудцов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Данилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1886 ст.

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Василий Данилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
25.03.1889 ст.

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Данилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
30.01.1907 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
01.02.1907 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза

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