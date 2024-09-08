Наталья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847 ст.
Дата смерти30.01.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Данилов
Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1870 ст.
Сын: Авраамий Васильев
Отец ребёнка: Василий Данилов
Рождение ребёнка
29.09.1871 ст.
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Данилов
Рождение ребёнка
13.03.1873 ст.
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Данилов
Рождение ребёнка
01.02.1878 ст.
Отец ребёнка: Василий Данилов
Рождение ребёнка
03.05.1880 ст.
Сын: Грудцов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Данилов
Рождение ребёнка
27.06.1886 ст.
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Василий Данилов
Рождение ребёнка
25.03.1889 ст.
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Данилов
Смерть
30.01.1907 ст.
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
01.02.1907 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза