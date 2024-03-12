Вагатов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1947
Дата смертиДо 2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1947
Отец: Вагатов Кузьма
Мать: Вагатова Варвара
Рождение ребёнка
09.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сорум, Белоярского пайона
Рождение ребёнка
13.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сорум, Белоярского пайона
Рождение ребёнка
23.02.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сорум, Белоярского района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
До 2011
Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Причина смерти: Болезнь