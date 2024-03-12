Вагатов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагатов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1947

Дата смерти

До 2011

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Около 1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1947

Отец: Вагатов Кузьма

Мать: Вагатова Варвара

Рождение ребёнка
09.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сорум, Белоярского пайона
Рождение ребёнка
13.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сорум, Белоярского пайона
Рождение ребёнка
23.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сорум, Белоярского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
До 2011
Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Причина смерти: Болезнь
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