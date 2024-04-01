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Ильина Ксения Саввина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

25.06.1877

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Бачагов Савва Крест. Д. М.Зарослой

Мать: Бачагова Домна Максимова

Рождение ребёнка
25.10.1871

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Ильин Иван Крест. Д. Зарослой Ефимов

Рождение ребёнка
27.09.1874

Дочь: Ефросинья Иванова

Отец ребёнка: Ильин Иван Крест. Д. Зарослой Ефимов

Рождение ребёнка
29.03.1876

Сын: Ильин Марк Иванов

Отец ребёнка: Ильин Иван Крест. Д. Зарослой Ефимов

Рождение ребёнка
10.06.1877

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Ильин Иван Крест. Д. Зарослой Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Прокопий Крест Д. Зарослой, Лузанской Волости Иванов

Отец ребёнка: Ильин Иван Крест. Д. Зарослой Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Лукия Иванова

Отец ребёнка: Ильин Иван Крест. Д. Зарослой Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Иван Крест. Д. Зарослой Ефимов

Смерть
25.06.1877
35 лет, горячка
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